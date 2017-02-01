West Ham'dan Demba Ba İtirafı! 'İstedik Ama...'

FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan ve Çin'den evrakların gelmesi beklenen Demba Ba için West Ham United'dan sürpriz bir açıklama geldi. İngiliz kulübünün başkanı David Sullivan, Senegalli oyuncuyu yeniden transfer etmek için harekete geçtiklerini ancak son anda bundan vazgeçtiklerini açıkladı.
West Ham, Demba Ba'yı transfer edecek mi?
İngiliz basınına konuşan David Sullivan, Demba Ba'yı yeniden transfer etmek için girişimlerde bulunduklarını ancak yıldız golcünün sakatlığı nedeniyle 3 hafta sonra oynayabileceğini öğrendikleri için transferden vazgeçtiklerini açıkladı.
Beşiktaş, Demba Ba'yı transfer edecek mi?
Ahmet Nur Çebi, Vodafone Arena'ya gelen ve gün içinde görüşmelere başlandığı borsaya bildirilen Demba Ba hakkında, "Bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Demba Ba bizim misafirimiz. Henüz sonuçlanmadı çünkü." diye konuştu.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Konyaspor maçının ardından borsaya bildirilmesine rağmen Demba Ba için "Bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Kendisi bizim misafirimiz." şeklinde konuşmasınnı nedeni ortaya çıktı. FutbolArena'nın ulaştığı bilgiye göre; Senegalli forvetin Çin'den belgeleri beklendiği için Ahmet Nur Çebi henüz bu transferi 'bitti olarak' yorumlamadı.
Demba Ba'nın Beşiktaş kariyeri
16 Temmuz 2014 tarihinde 6 milyon € karşılığında Beşiktaş ile anlaşıp sağlık kontrollerinden geçti. Aynı gün Beşiktaş ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı alan Demba Ba, siyah-beyazlı formayla ilk maçına de Kuip Stadyumu'nda Feyenoord karşısında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak çıktı. 6 Ağustos 2014 tarihinde bu maçın İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan rövanşında sahaya ilk on birde çıkan Ba, bu maçta 3 gol birden attı. Böylece Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki ilk hat-trick yapan oyuncusu oldu. Demba ba Süper Lig'teki ilk gol sevincini ise ise 19 Ekim 2014 tarihinde Sivasspor'a karşı 3-2 kazandıkları maçta 2 gol birden atarak yaşadı. Beşiktaş'ın bir sezonda Avrupa kupalarında 5 golü geçen (8 gol) ilk oyuncusu olmayı başardı.
18 Temmuz'da gelen Demba Ba siyah-beyazlı takımda oynadığı 44 maçta attığı 27 gol 7 asist ile Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olarak rekor kırdı. 13 milyon Euro'ya Çin'e transfer olan Demba Ba, kendisinden önce 7.6 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olan John Carew'e ait transfer rekorunu kırdı.
West Ham'dan Demba Ba İtirafı! 'İstedik Ama...'
FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan ve Çin'den evrakların gelmesi beklenen Demba Ba için West Ham United'dan sürpriz bir açıklama geldi.
FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan ve Çin'den evrakların gelmesi beklenen Demba Ba için West Ham United'dan sürpriz bir açıklama geldi. İngiliz kulübünün başkanı David Sullivan, Senegalli oyuncuyu yeniden transfer etmek için harekete geçtiklerini ancak son anda bundan vazgeçtiklerini açıkladı.