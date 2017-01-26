FutbolArena Dış Haberler - Adı Çin ve Amerika kulüpleri ile anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'in menajerinden transfer açıklaması geldi.



SNEİJDER ÇİN'E GİTMEYECEK



Holanda basının AD.nl sitesine konuşan Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, yıldız oyuncunun Çin'e transfer olmayı düşünmediğini söyledi.



Guido Albers açıklamasında, "Sneijder, Çin'e transfer olmayı planları arasına almadı. Talipleri olduğunun farkında. Abartılı rakamlarla düşünmek zorunda bırakıyorlar ama Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılması için bir neden yok. Halenn 1.5 yıllık sözleşmesi var. Hollanda'ya da dönmek istediğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.



