Wesley Sneijder'den Terör Açıklaması

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray formasıyla bu sezon 11 asist yapan ve bu alanda Avrupa'da da zirvede yer alan Wesley Sneijder, İstanbul'daki yaşantısıyla ilgili Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, ülkedeki terör olaylarına rağmen korkmadan yaşadıklarını ve hayatlarının harika olduğunu söyledi.



"EĞER KORKU İÇERİSİNDE YAŞARSANIZ DAHA ZOR OLUR"



Shownieuws adlı televizyona açıklamalarda bulunan Wesley Sneijder, "Oynadığım takımın başarılarında pay sahibi olmaya devam ettiğim sürece kariyerimi sürdürmek istiyorum. İstanbul'da şu ana kadar iyi bir hayatımız oldu. Son dönemde havaların soğuması dışında bir sorunumuz yok. Terör olaylarına rağmen harika bir yaşantımız var. Eğer korku içerisinde yaşarsanız hayatınız daha da zorlaşır." ifadelerini kullandı.



"1 KADEH ŞARAP İÇERİM"



Özel yaşantısıyla ilgili de konuşan Wesley Sneijder şarap üretimi işine girdiğini belirtirken, "Her akşam mutlaka 1 kadeh şarap içerim. Fakat geç saatlerde olmaması gerekiyor. Akşam üstü yemekle birlikte güzel oluyor. Yemekten sonra hafif bir gevşeme yaratıyor." dedi.







Wesley Sneijder'in Galatasaray'da kaç asisti var?



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 16 maça çıkan Hollandalı, yaptığı 11 asistle aynı zamanda kariyer rekorunu da egale etmiş oldu. En son 2003-2004'te Ajax'ta 11 asistle yapmıştı.



Galatasaray'da da 4. Tam sezonunu geçiren 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 2013-2014'te 28 maçta 7, 2014-2015'te 31 maçta 3, geçen sezon da 25 maçta 5 asist yapmıştı. Bir başka değişle Sneijder, 19 haftada bu sezon sarı-kırmızılılarda rekor sayıda asiste ulaşmış oldu.



50 Avrupa ülkesinin bu sezon 1.Liglerinde yer alan takımlarda mücadele eden oyuncularla ilgili yapılan araştırmada Wesley Sneijder ile birlikte Manchester City'li Kevin de Bruyne ve Young Boys'ta oynayan Yoric Ravet, liglerinde 11'er asist yaptı.