Wesley Sneijder'den Derbi İsteği

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile Wesley Sneijder arasındaki gerginlik nihayet sona erdi. Jan Olde Riekerink'in gönderilmesinin ardından moral bozukluğu yaşayan ve Hırvat çalıştırıcıyla da yıldızı barışmayan Hollandalı yıldız, hocasından gelen görüşme talebini geri çevirmedi. Kendisi ile bir sorunu olmadığını belirten Tudor, beklentilerini ve yapmak istediklerini anlattı. Galatasaray'ın başarısı için tek yürek olmaları gerektiğini söyleyen Hırvat teknik adamın, bu adımı Florya'daki ortamı yumuşattı, gerginliği ortadan kaldırdı.



Sneijder de, "Fenerbahçe beni iyi tanır. Bu maçı kazanarak taraftara borcumuzu ödemeliyiz" diyerek hocasından forma beklediğini söylerken Tudor, "Sana güveniyorum. Forma senin... Büyük maçları büyük oyuncular alır" ifadesini kullandı. Bu görüşme sonrasındaki taktik antrenmanın büyük bölümünde Tudor, temposunu yükselten Sneijder'a as takımda yer verdi. Ayrıca de Jong ve Podolski'nin de ilk 11'e dönmesi bekleniyor.



Kaynak: Fotomac