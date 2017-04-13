Wells Fargo'nun İlk Çeyrek Geliri Azaldı
Bankanın gelirinin düşüş göstermesinin ardından hisse başına değeri yüzde 3,3 kayıp yaşadı.
Bankanın gelirinin düşüş göstermesinin ardından hisse başına değeri yüzde 3,3 kayıp yaşadı.
Kaynak: Dunya.com
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