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Wells Fargo'nun İlk Çeyrek Geliri Azaldı
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Wells Fargo'nun İlk Çeyrek Geliri Azaldı

Bankanın gelirinin düşüş göstermesinin ardından hisse başına değeri yüzde 3,3 kayıp yaşadı.

Wells Fargo'nun İlk Çeyrek Geliri Azaldı

Bankanın gelirinin düşüş göstermesinin ardından hisse başına değeri yüzde 3,3 kayıp yaşadı.

Kaynak: Dunya.com

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