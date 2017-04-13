Wells Fargo'nun İlk Çeyrek Geliri Azaldı

NEW ABD'li uluslararası yatırım bankalarından Wells Fargo'nun 2017 ilk çeyreğinde geliri azaldı.



Wells Fargo'dan yapılan açıklamada, bankanın gelirinin bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 0,9 düşüşle 22 milyar dolara gerilediği belirtildi. Wells Fargo, geçen yılın ocak-mart döneminde 22,2 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Bankanın bu yılın ilk çeyreğinde net karının ise 2016'nın aynı dönemine göre değişmeyerek 5,5 milyar dolar olduğu bildirildi.



Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,99 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 1,00 dolara yükseldi.



Wells Fargo'nun ilk çeyrek gelirinin yıldan yıla düşüş göstermesinin ardından, bankanın New York borsasında işlem gören hisselerinin değeri bugün yüzde 3,3 düşüşle 51,35 dolara kadar geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Wells Fargo Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sloan, bankanın "sahte hesap skandalına" işaret ederek, "İlk çeyrekte müşterilerimizin güvenini kazanmak için çalışmalarımıza devam ettik. Bununla ilgili önemli adımlar attık. Bu hafta başında tamamlanan iç soruşturma sayesinde gelişmemiz gereken alanları tespit ettik." ifadelerini kullandı.



Wells Fargo'nun 2011'den bu yana 2 milyonu aşkın hesabı müşterilerinden izinsiz ve gizli açmasıyla ilgili yürüttüğü iç soruşturmanın pazartesi günü tamamlanmasının ardından, bankanın eski Üst Yöneticisi (CEO) John Stumpf ve eski Ticari Bankacılık Müdürü Carrie L. Tolstedt'ten tazminat olarak toplam 75,3 milyon doların alınacağı belirtilmişti.



Stumpf, kamuoyundan ve ABD Kongresinden gelen baskılar üzerine, geçen ekim ayından önce 41 milyon dolar değerindeki Wells Fargo hisseleri ve 2016 ikramiyesinden vazgeçmiş, daha sonra da emekliliğe ayrılmıştı.



Banka, mart başında da skandal nedeniyle sekiz üst düzey yöneticisinin toplam 32 milyon dolarlık ikramiyesini alamayacağını duyurmuştu.



Wells Fargo, geçen sene, skandala karışan 5 bin 300 çalışanını işten çıkarırken, 185 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.