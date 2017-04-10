Wells Fargo'dan 75 Milyon Dolarlık Karar
Bankanın "sahte hesap skandalı" kapsamında yürüttüğü iç soruşturma tamamlandı.
Bankanın "sahte hesap skandalı" kapsamında yürüttüğü iç soruşturma tamamlandı. Eski üst düzey yöneticilerden 75 milyon dolar tazminat alınacak.
Kaynak: Dunya.com
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