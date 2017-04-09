Wederson'un Yeni Takımı Şaşırtı
Ankaraspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Mersin İdman Yurdu ve Adana Demirspor forması giyen Gökçek Wederson ülkesine döndü.
Ankaraspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Mersin İdman Yurdu ve Adana Demirspor forması giyen Gökçek Wederson ülkesine döndü. Türkiye'de Türk vatandaşlığına da geçen futbolcu Brezilya Serie B Ligi'nde mücadele edecek.
Ankaraspor'un 2004 yılında getirdiği Brezilyalılar arasında yer alan Wederson, ülkemizde Fenerbahçe, Bursaspor, Mersin İdman Yurdu ve Adana Demirspor gibi takımların formalarını giymişti.
Türk vatandaşlığına geçerek Gökçek ismini alan futbolcu, 13 yıllık aranın ardından ülkesine dönem kararı aldı. Wederson, Brezilya Serie B takımlarından Americano-RJ ile anlaşmaya vardı.
Takımıyla resmi sözleşme imzalayan futbolcu 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Wederson son olarak Adana Demirspor forması giymişti. (Yeni Şafak)
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