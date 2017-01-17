Web Tarayıcınızı Hafifletin!

Günümüzün büyük bir bölümünü web'de gezinmekle geçiriyoruz. Ancak geçirdiğimiz bu süre esnasında bazen PC'mizin belleği tükenebiliyor, siteler aniden müzik çalarak sinirimizi bozabiliyorlar. Web tarayıcınızın sistem kaynaklarını tüketip bitirmesinden şikayetçiyseniz, aşağıda bulacağınız, web deneyiminizi basitleştirip sorunu çözecek 8 yeni ipucuna göz atın.



1. Tek bir sekme kullanın



Sekmelerle gezinme, web'i kullanma şeklimizi değiştirdi ancak bunun daha iyiye doğru bir değişiklik olup olmadığı tartışılabilir. Sekme sayınız çift haneli sayılara ulaşıyor ve sıkça kontrolden çıkıyorsa, bir Chrome ve Firefox eklentisi olan OneTab ile tarayıcınızı tek sekmeye sınırlayabilir ve sistem belleğinden tasarruf edebilirsiniz.



2. Sekmeleri kuyruğa alın



OneTab'ın çözümü aşırı sıkı geldiyse, Chrome'e özel bir eklenti olan Tabs Limiter With Queue ile sekmelerinizi sıraya alabilirsiniz. Sekmeleri her zaman olduğu gibi açmanız da mümkün.



3. Sekmesiz bir tarayıcı kullanın



Sekmelerle uğraşmaktan bıkan ve onlardan kurtulmak isteyenler, Colibri ile ilgilenebilirler. Bu yeni web tarayıcısı, sekme özelliği sunmuyor ve sonra bakmak isteyeceğiniz siteleri Links adlı kısım altında topluyor.



4. Tam ekran modunu kullanın



Modern web tarayıcıları, diğer programları ve dikkat dağıtan öğeleri göz önünden kaldıran tam ekran modu ile geliyorlar. Chrome'da ve Firefox'ta tam ekrana geçmek için F11'e basabilirsiniz.



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