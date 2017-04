Watergarden İstanbul Bu Hafta Sonu Ziyaretçilerini Müzik ve Işık Gösterileri ile Karşılıyor

Watergarden İstanbul'da Cumartesi günü saat 17.10 ve 19.10'da sahne alacak Subway Jazz Station Grubu'nun performansları ile hafta sonunuza ritim katan Watergarden İstanbul'da saat 20:00'dan sonra piksel ve ışık performansı ile de eğlenceli bir akşam sizleri bekliyor.



Hafta sonlarınızı eşsiz bir eğlenceye dönüştüren Watergarden İstanbul, sürprizleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

EN GELİŞMİŞ VE EN BÜYÜK SHOW HAVUZU

Watergarden İstanbul'un kalbi konumundaki, 5 bin metrekare alan üzerine kurulu show havuzu, dünyada ve Türkiye'de ilkleri içinde barındıran bir yaşam merkezinin içinde yer alan "en büyük ve en gelişmiş" show havuzu niteliğini taşıyor. Watergarden İstanbul'da show havuzuyla; su, müzik, ateş, lazer, ışık ve eşsiz koreografi eşliğinde etkileyici şovlar ziyaretçilerle buluşuyor. Watergardenshow havuzu yapımını Almanya'dan OASE firması üstlendi. Show havuzunun kreatif çalışmalarıyla ilgili de Almanya, Singapur ve İngiltere'den önemli firmalar çalışmalarını sürdürüyor.

Watergarden İstanbul'da ayrıca içinde macera parkı, skate park, atlı karınca, dönme dolap, trambolin, tren bulunan, çok çeşitli bitkinin ve ağaçların yer aldığı, 15 bin metrekarelik Şehir Parkı mevcut. Yemyeşil bir alan olarak konumlanan ve açık alanların yarısını kaplayacak olan park; bitki çeşitliliğiyle bölgenin oksijen deposu da olmaya aday.

Yeme-içme ve eğlence merkezi olarak konumlanan Watergarden İstanbul'da; Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetler, Türkiye'nin her köşesinden yöreye özgü geleneksel tatların İstanbul'daki adresleri yer alacak. Her biri muhteşem Showhavuzunun etrafında konumlandırılmış restoranlar, bistrolar, cafeler ve foodcourt'ta; suyun ferahlığı ve şovların görkemiyle her yemek eşsiz bir ziyafete dönüşüyor.

NOSTALJİ SOKAĞI

Şehir hayatının vazgeçilmezi sokak lezzetlerini içinde barındıran Nostalji Sokağı'nda, bugün hala büyük bir keyifle tüketilen her bölgeden yiyecek ve içeceklerin yer aldığı markalar yer alıyor. Tadı hep damağımızda kalan yöresel tatlar, saklı mutfakları ile Türk yemek kültürünü Nostalji Sokağı'nda yaşatıyor.

TAZE PAZAR

Dünyada sağlıklı yaşam trendinin hızla artması, doğal ürünlere gösterilen talebin çoğalmasından yola çıkılarak planlanan Taze Pazar'da, haftanın yedi günü açık kalıyor. Taptaze, yöresel lezzetlerin yer aldığı Taze Pazar; domatesin tadını, salatalığın gerçek kokusunu unutanlar için yepyeni bir adres oluyor.

EĞLENCENİN YENİ ADRESİ

Ataşehir'de konumlanacak Watergarden İstanbul'da; ayrıca 10 salonlu sinema kompleksi, yerli ve yabancı sanatçıların, grupların, orkestraların sahne alacağı ve açık hava sineması olarak da kullanılabilecek 4 bin kişilik etkinlik alanı, tiyatro salonu, çocuklar ve yetişkinlere hizmet verecek spor merkezi, çocuk oyun alanı yer alıyor.

İstanbul'un en modern ve yüksek nüfuslu semti Ataşehir'de, Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'nin yanında yer alan Watergarden İstanbul, milyonlarca İstanbulluya, yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor.