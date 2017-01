Washington Yemin Törenine Hazırlanıyor Trump'ı Protestolar Sürüyor

20 Ocak Cuma günü yapılacak yemin töreninin ardından başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, Washington sokaklarında protesto edildi. McPherson Meydanı'ndan faşizm karşıtı sloganlar atarak yürüyen kalabalık daha sonra Amerikan Kongre Merkezi Capitol'ün önünde toplandı.



Donald Trump ise dün twitter hesabında üç hafta önce yemin töreninin yapılacağı yeri açıkladığı bir fotoğrafını paylaştı.



Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017



Öte yandan New York Kongre Üyeleri Jerry Nadler ve Adriano Espaillat diğer 50 Demokrat meslektaşları gibi durumu protesto ederek Donald Trump'ın yemin törenine katılmayacaklarını açıkladı.



Washington'daki hazırlıklar devam ederken törene yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor. Yetkililer organizasyonun güvenlik harcamalarının 100 milyon Doları bulacağını belirtiyor. 2009 yılında Barack Obama'nın yaptığı yemin törenine yaklaşık 1.8 milyon kişi katılmış ve şehir trafiği alt üst olmuştu.



What you need to know if you're planning to attend the Women's March on Washington https: //t.co/zOwBWCJWC8 pic.twitter.com/1mzyQKjFsF— Los Angeles Times (@latimes) January 19, 2017



Bugüne kadar 22 büyük protestonun yaşandığı Washington'da en büyük gösterilerin 200 bin kişinin katılımıyla 21 Ocak tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



