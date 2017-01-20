Washington, Trump'ın Yemin Törenine Hazır

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek resmen görevine başlıyor. Yemin töreninin yapılacağı Washington DC'de hazırlıklar günler önce başladı.



Donald Trump bugün düzenlenecek törenle yemin edecek ve resmen görevine başlayacak. Yetkililer, yemin törenini hem izlemek hem de protesto etmek amacıyla yaklaşık 1 milyon insanın başkent Washington'a geleceğini tahmin ediyor.









ABD Anayasası'na göre, başkan seçilen kişinin göreve başlaması için yemin etmesi ve bu yemin töreninin de 20 Ocak günü öğlen saatinde (TSİ 20.00) olması gerekiyor.







Yemin töreninin ardından Beyaz Saray'ın bulunduğu Pennsylvania Bulvarı'nda bir geçit töreni düzenleniyor ve ayrıca akşam da gala yapılıyor.







Trump, sabah saatlerinde Blair House'tan (1) ayrılacak. St. John Kilisesi'nde (2) yapılan sabah ayinine katılacak. Buradan Beyaz Saray'a (3) geçerek, Barack Obama ile kahve içecek. Daha sonra yemin etmek için Kongre binasına (4) gidecek ve burada başkan olarak ilk konuşmasını yapacak. National Mall'da (5) toplanan kalabalık geçit törenini izleyecek. Konvoyun en başındaki Trump yürüyerek kendi adını taşıyan otelin (6) önünden geçerek, yeni ikametgahı Beyaz Saray'a ulaşacak.









Obama ve Trump Beyaz Saray'da kahve içtikten soran Kongre binasına birlikte gidecekler. Törene; Kongre üyeleri, önde gelen siyasetçiler, eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter ile 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton'ın da katılması bekleniyor.









Yemin töreni için özel hazırlık yapanlar arasında sokak satıcıları da var. Beyaz Saray'ın yeni misafirlerinin adını taşıyan tişörtler başkent sokaklarında çoktan satılmaya başlandı.







Çok sayıda Trump destekçisi ABD'nin farklı noktalarından yemin törenini izlemek üzere başkente geldi. Ancak, aynı şekilde birçok muhalif de Trump'ın başkanlığı protesto etmeyi planlıyor.







LGBT hakları aktivistleri, Başkan Yardımcı Mike Pence'in Washington DC'de kaldığı yerin önünde protesto eylemi düzenledi. Muhafazakar bir siyasetçi olan Pence, dile getirdiği görüşler ve Indiana Valisi olduğu dönemde desteklediği yasalar nedeniyle LGBT'lere ayrımcılık yapmakla eleştiriliyor.





Trump'ın başkanlığına yönelik eylemlerin yemin töreni sonrasında da gün boyunca devam etmesi bekleniyor.