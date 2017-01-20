Washington'daki Trump Protestoları Devam Ediyor

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Kongrede yemin ettiği saatlerde başkent Washington'ın şehir merkezinde Trump karşıtı göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Olaylarda yaralanan bazı göstericiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 100'e yakın protestocunun gözaltına alındığı ve en az iki polisin de yaralandığı bildirildi.



Yeni başkan Trump, Kongrede yemin ederken Washington sokaklarında Trump karşıtı protestocularla polis karşı karşıya geldi.



Çok sayıda göstericinin ve en az iki polisin yaralandığı bildirilen olaylarda 100'e yakın protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Polisin önce biber gazıyla, ardından fiziksel olarak müdahalede bulunduğu ve yaralanan göstericilerin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Ayrıca Kongreden Beyaz Saray'a kadar gerçekleşecek başkanlık geçit törenine çıkan bazı cadde ve sokakların Amerikan ordusuna ait askeri araçlarla kapatıldığı görüldü.



Protestoların gün boyu sürmesi beklenirken başkentteki yoğun güvenlik önlemlerinin protesto bölgelerinde yoğunlaştırıldığı ifade edildi.



Sabah saatlerinde gerçekleşen gösterilerde siyah giyinmiş maskeli protestocular, bazı mağaza ve restoranların camlarını kırmıştı. Polisin biber gazı kullandığı olaylarda göstericiler ara sokaklara dağılmıştı.