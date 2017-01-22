Washington'daki Trump Karşıtı Gösteriler

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı başkent Washington'da düzenlenen "Kadın yürüyüşü"ne yüzbinlerce protestocu katıldı.





Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı söylemi ve vadettiği politikaları eleştirmek için ülkenin farklı eyaletlerinden yüzbinlerce protestocu, başkent Washington'da buluştu. ABD medyası, katılımcıların sayısına ilişkin olarak 200 bin ile 400 bin arasında farklı rakamlar aktardı.



Sabah erken saatlerde Kongre binasının etrafında toplanmaya başlayan kalabalık, başkanlık kampanyasında ülkedeki azınlıkları ve kadınları hedef aldığını gerekçe göstererek Trump karşıtı sloganlar attı.



Programın organizatörlerinden Gloria Steinem, yaptığı konuşmada Trump'ın kullandığı söylemin ABD değerlerini temsil etmediğini savundu.



Konuşmasında Trump'ın Müslümanlara karşı kullandığı sözleri eleştiren Steinem, Trump'ın Müslümanları kayıt altına almaya başlaması durumunda kendisi dahil birçok kadının kendilerini kayıtlara "Müslüman" olarak geçireceklerini söyledi.





Protesto gösterine Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel E. Bowser de katıldı. Siyahi kadın Bowser, konuşmasında "Cinsiyetinizden dolayı ayrımcılığa maruz kalmadan belli bir başarı elde etmek çok zor. Bu ülkede bunun çok sayıda örneği var." dedi.



Daha sonra ise protestocular, polis kontrolü altında Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti.



Protestocuların "Trump, Rusya'yı tekrar büyük yapacak", "Kadın haklarına saygı duy Trump", "Ben O'nu (Hillary) destekliyorum", "Ben kadınım, ben adaletim" yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.





Protestoculardan Kenneth Anderson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD halkının tamamını temsil etmediğini bütün dünyaya göstermek için sokağa çıktığını belirterek "Amerikalıların çoğu Trump'ın politikalarını desteklemiyor. Trump'ın kullandığı söylem ABD'deki insan hakları adına ciddi bir tehdittir." dedi.



Alexis Meimar da siyasi biri olmadığını aktararak "Trump'in varlığı bir kadın olarak beni tehdit ediyor. Kaygılarım var ve sesimin duyulması için buraya geldim." diye konuştu.



Yürüyüşe ABD'de yaşayan farklı birçok aktivist ve sanatçının yanı sıra eski Dışişleri Bakanı John Kerry de katıldı. Kalabalıkla yürüyen Kerry, protestoculara destek verdi.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ı protesto etmek için başkent Washington'a gelen kalabalık, Trump'ın devir törenine katılanlardan daha fazla oldu.



Washington metro idaresi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, öğleden önce saat 11 itibariyle 275 bin kişinin metroyu kullandığını bildirdi.





Yürüyüş, ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'ın önünde tamamlandı.





Washington'daki kadın yürüyüşüne ABD'nin farklı şehirlerinden de destek geldi. ABD'de özellike New York, Chicago, Los Angeles ve Boston gibi kentlerde onbinlerce protestocu, sokaklarda Trump yönetiminin seçimlerde dile getirdiği politikaları protesto etti.





ABD'de Trump karşıtı gösterilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.