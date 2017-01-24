Washington'daki Kadınlar Yürüyüşü'ne katılım beklenenin çok üzerindeydi. Ünlü isimlerin de akın ettiği bu eyleme, tüm dünyadan destek geldi. Eylemciler Amerika başta olmak üzere, 673 şehir ve 7 kıtadan tüm dünyaya seslerini duyurmayı başardılar.
Washington'daki Kadınların Sesi Tüm Dünyada Yankılandı
Washington'daki Kadınlar Yürüyüşü'ne katılım beklenenin çok üzerindeydi. Ünlü isimlerin de akın ettiği bu eyleme, tüm dünyadan destek geldi. Eylemciler Amerika başta olmak üzere, 673 şehir ve 7 kıtadan tüm dünyaya seslerini duyurmayı başardılar.
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