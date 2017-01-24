Washington'daki Kadınların Sesi Tüm Dünyada Yankılandı

Washington'daki Kadınlar Yürüyüşü'ne katılım beklenenin çok üzerindeydi. Ünlü isimlerin de akın ettiği bu eyleme, tüm dünyadan destek geldi. Eylemciler Amerika başta olmak üzere, 673 şehir ve 7 kıtadan tüm dünyaya seslerini duyurmayı başardılar.