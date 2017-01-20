Washington'da Trump karşıtları ile destekçileri çatıştı, polis müdahale etti



Edip Sönmez İstanbul, 20 Ocak, (DHA) - Washington'da yeni ABD Başkanı Trump'un yemin töreni öncesinde ve tören sırasında, binlerce kişi başkanı protesto etti. Eylemciler zaman zaman Trump destekçileriyle çatışırken, polis biber gazı ve copla müdahale etti.



ABD'nin başkenti Washington'da protestocular yeni ABD başkanına öfkelerini haykırarak Trump destekçileriyle çatıştı. Başkanlık yemin törenin düzenlendiği noktadan sadece iki kilometre uzakta, eylemciler Washington sokaklarında gazete kutularını devirdi, otobüs duraklarının camlarını kırdı, binalara sprey boyalarla yazılar yazdı. Olaylara polis cop, biber gazı ve sis bombalarıyla müdahale etti.



Patlama ve siren sesleri havayı sararken, başkentin 10. ve E Caddelerinde protestocular yolu kapattı. Bir grup kadın kendilerini mor bir iple bağlayıp yerlere oturarak insanların geçmesine engel oldu. Yüz civarında genç protestocudan oluşan bir grup da, 'Donald Trump gitmeli' ve 'Beyazların egemenliğini sonlandırın' sloganları attı.



'Sosyal medyadan kendi kendimize bağırmak yetmez'



14. ve I caddelerinde yüz kadar Trump karşıtı 'Sokaklar kimin, sokaklar bizim' sloganları atarken, bazı protestocuların Amerikan bayrağı taşıdığı görüldü. Washington Post muhabirine demeç veren Clara Mystif isimli bir protestocu, 'Sosyal medyada kendi kendimize bağırıp durmak yeterli değil. Biz buraya, bu rejim tarafından hedef alınacak olan dostlarımıza destek için bedenlerimizi siper etmeye geldik' dedi.



Trump'a 'Alın size duvar' tepkisi



Kentteki Red Gate ve Indiana bulvarında yüzlerce protestocu da yolu kapatarak, 'Duvar mı istiyorsunuz, Alın size duvar' diye bağırarak, Trump'ın Meksika ile ABD arasına örmeyi planladığı duvar planına tepki gösterdi. Trump destekçilerinden bazıları da protestoculardan oluşan duvarı iterek yol açmaya çalıştı. Taraflar arasında tartışmalar yaşandı.