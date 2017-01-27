Washington'da Trump Karşıtı Gösteri

Başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı ve görevinin ilk haftasında çıkardığı tartışmalı başkanlık kararnameleri protesto edildi.



Çoğunluğu beyaz Amerikalılardan oluşan 300'ü aşkın protestocu, Beyaz Saray'a bir blok ötede Trump'ı protesto içerikli slogan attı.



Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesiyle ilgili çıkardığı kararnameye tepki gösteren eylemciler, "Yasağa hayır, duvara hayır" yazılı olanların yanı sıra çok sayıda İspanyolca pankart açtı.



Donald Trump'ın mülteci kabulü ve özellikle bazı ülkelerden Müslümanların ABD'ye girişlerine sınırlama getirme planını da protesto eden grup, "Müslümanlarla birlikteyiz", "Müslümanları fişlemeyi bırak" ve "Bir yerdeki adaletsizlik her yere tehdit" gibi pankartlar taşıdı.



İslamofobi aleyhine de slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.



ABD Başkanı Trump görevinin ilk haftasında eski Başkan Barack Obama'nın getirdiği sağlık sigortası sistemi "Obamacare" başta olmak üzere Meksika sınırına duvar örmeyi ve yasa dışı göçmen barındıran kentlerin fonlarını kesmeyi öngören kararların aralarında bulunduğu birçok Başkanlık Kararnamesine imza atmıştı. Trump'ın mülteci kabulünü sınırlayan, ülkeye giriş çıkış ve vize işlemlerini zorlaştıracak bir kararname daha çıkarması bekleniyor.