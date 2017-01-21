Washington'da Siyahilerin Sattığı Çin Malı "Trump Tişörtleri"Ne İlgi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni dolayısıyla yüz binlerce ziyaretçinin adeta akın ettiği başkent Washington'da siyahiler tarafından satılan Çin malı "Trump tişörtleri" ve hediyelik eşyalar ilgi gördü.



Trump, seçim çalışmaları sırasında ülkeye Çin'de yapılmış ürünlerin ithalatını durduracağı ve yerli malı üretimini artıracağı yönündeki söylemlerini ön plana çıkarmıştı ancak yemin töreni sırasında Washington sokaklarında Çin malı ürünlerin fazlalığı dikkati çekti.



Başkente gelen çok sayıda Trump destekçisine yönelik eşyaları sokak köşelerine kurdukları tezgahlarında bulunduran siyahiler, sattıkları ürünlerle ekonomik gelir elde etmeye çalıştı.



"Önemli olan ekmeğimi kazanmak"



Seyyar satıcılardan 27 yaşındaki Etiyopya kökenli Samantha Clemency, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli bir işi olmadığını ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Trump tişörtleri satmaya başladığını söyledi.



Clemency, "Trump'a istesem de oy veremezdim çünkü yasal olarak oy verme hakkım yok. Siyasi olarak da Trump'ı desteklemiyorum. Amacım buradan sadece biraz para kazanabilmek." dedi.



Virginia eyaletinde yaşadığını belirten Clemency, müşterilerinin neredeyse tamamının Amerikalı beyazlar olduğunu anlattı.



Kendisi için ekmeğini kazanmasının önemli olduğunu anlatan Clemency, sattığı ürünler üzerinden yapılan siyasi tartışmaları umursamadığını ifade etti.



"Amacım sadece ticaret"



Bir başka seyyar satıcı 33 yaşındaki Charles Triverse ise kendisini "Obamacı" olarak tanımladı.



Trump'a oy vermediğini ve hatta onun söylemlerini kendi etnik kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdiğini bildiren Triverse, sadece ticari kaygı güderek Trump tişörtleri sattığını belirtti.



Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığını aktaran Triverse, "Müşterilerim benden mecburiyetten dolayı sattığım ürünleri satın alıyor çünkü ucuz." ifadesini kullandı.



Triverse, ürünleri yemin töreni öncesi internetten toplu aldığı bilgisini verdi.



Bu ürünlerin Çin'de veya başka bir ülkede imal edilmiş olmasını umursamadığını söyleyen Triverse, "Önemli olan ucuz fiyata satabilmem. Zaten ürünleri bu caddede satan kişileri de tanıyorum ve fiyatlar bellidir. Aramızda rekabet yok." değerlendirmesini yaptı.



Donald Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapmak" söylemi üzerine kurduğu seçim çalışmalarında, özellikle az gelirli beyaz seçmenin teveccühünü kazanmıştı. ABD'de 8 yıl süren Barack Obama döneminde az gelirli beyazların "arka plana itildiğini" sıklıkla savunan Trump, siyahilere yönelik ise sert çıkışlarda bulunmuştu.



Trump'ın seçim kampanyası sırasında ülkedeki siyahilerin öncülük ettiği gruplar sık sık protesto gösterileri düzenlemişti. Buna karşın Trump, ABD'de siyahilerin suç oranlarını hatırlatarak, "Kaybedecek bir şeyleri yok." demişti. Trump, ABD'de cinayete kurban giden siyahilerin yüzde 97'sinin yine siyahiler tarafından öldürüldüğünü, polislerin öldürdüğü siyahilerin oranının ise yüzde bir olduğunu iddia etmişti.



Ayrıca, seçim çalışmalarında Çin'e yönelik eleştirilerde bulunan Trump, başkan seçilmesi durumunda bu ülkeye yönelik ticari kısıtlamalar getireceğini vadetmişti.