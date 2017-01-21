Washington'da "Kadınlar Yürüyüşü"

- Protesto gösterilerinden detaylar WASHINGTON - Washington şehir merkezinde bir araya gelen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu binlerce kişi, Trump'ın ABD başkanlık görevini devralmasını protesto etmek için bir araya geldi.

Washington'da 'Kadınlar Yürüyüşü'

- Protesto gösterilerinden detaylar WASHINGTON - Washington şehir merkezinde bir araya gelen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu binlerce kişi, Trump'ın ABD başkanlık görevini devralmasını protesto etmek için bir araya geldi.

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