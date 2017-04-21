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Washington'da Ekonomi Paneli
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Washington'da Ekonomi Paneli

ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu 2017 Bahar görüşmeleri dahilinde Cinsiyet ve Makroekonomi : Sıradaki Ne ? isimli bir panel düzenlendi.

Washington'da Ekonomi Paneli

ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu 2017 Bahar görüşmeleri dahilinde Cinsiyet ve Makroekonomi : Sıradaki Ne ? isimli bir panel düzenlendi. Panele Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent te katıldı

Kaynak: Dunya.com

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