Washington'da Ekonomi Paneli
- Washington'da ekonomi paneli Panelden detaylar Muhtar Kentin Konusmasi WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu 2017 Bahar görüşmeleri dahilinde Cinsiyet ve Makroekonomi : Sıradaki Ne ? isimli bir panel düzenlendi.
- Washington'da ekonomi paneli
Panelden detaylar
Muhtar Kentin Konusmasi WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu 2017 Bahar görüşmeleri dahilinde Cinsiyet ve Makroekonomi : Sıradaki Ne ? isimli bir panel düzenlendi. Panele Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent te katıldı.