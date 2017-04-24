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Washington'da 23 Nisan Kutlamaları Yapıldı
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Washington'da 23 Nisan Kutlamaları Yapıldı

ABD'nin başkenti Washington'da, bayram etkinlikleri kapsamında "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali" gerçekleştirildi.

Washington'da 23 Nisan Kutlamaları Yapıldı

ABD'nin başkenti Washington'da, bayram etkinlikleri kapsamında "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali" gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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