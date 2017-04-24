Washington'da 23 Nisan Kutlamaları Yapıldı
ABD'nin başkenti Washington'da, bayram etkinlikleri kapsamında "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali" gerçekleştirildi.
ABD'nin başkenti Washington'da, bayram etkinlikleri kapsamında "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali" gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com
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