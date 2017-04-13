Washıngton)- ABD'de Bir Adam Aracını Bisikletli Gencin Üzerine Sürdü

- ABD'de bir adam aracını bisikletli gencin üzerine sürdü



WASHINGTON - ABD'nin Ohio eyaletinde kendisine yol vermeyen bisikletlilere kızan adam, aracını içlerinden birinin üzerine sürdü.

ABD'de yaşanan olayda genç yaptığı manevrayla aracın altında kalmaktan kurtuldu. Diğer bisikletli ise sürücüye saldırmak için hamle yaptı, aracı tekmeledi. Sürücü de olay yerinden kaçtı.