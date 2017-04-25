Warriors Turu Zorlanmadan Geçti
Golden State Warriors, NBA play-off'ları ilk turundaki rakibi Portland Trail Blazers'ı 4. maçta da mağlup ederek Batı Konferansı yarı finaline çıktı.
Golden State Warriors, NBA play-off'ları ilk turundaki rakibi Portland Trail Blazers'ı 4. maçta da mağlup ederek Batı Konferansı yarı finaline çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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