Warriors'tan Art Arda 14. Galibiyet
NBA'de Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Durant'in sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta New Orleans Pelicans'ı 123-101 yendi.
NBA'de Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Durant'in sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta New Orleans Pelicans'ı 123-101 yendi.
Kaynak: Dunya.com
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