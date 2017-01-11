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Wal-Mart Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkarıyor
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Wal-Mart Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkarıyor

ABD'li Wal-Mart bu ay sonu yüzlerce kişinin işine son verecek.

Wal-Mart Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkarıyor

ABD'li Wal-Mart bu ay sonu yüzlerce kişinin işine son verecek.

Kaynak: Dunya.com

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