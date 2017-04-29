Wada'nın Madrid Laboratuvarı Yeniden Açıldı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), geçici olarak kapattığı İspanya'nın başkenti Madrid'deki laboratuvarını, uluslararası standartlara ulaştığı gerekçesiyle yeniden faaliyete geçirdi.



WADA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, gereken uluslararası standartları yakalayamadığı için 6 Haziran 2016 tarihinde geçici olarak kapatılan Madrid'deki Doping Kontrol Laboratuvarı'nın yeniden açıldığı duyuruldu.



Açıklamada, laboratuvarda gereken eksikliklerin kısa sürede tamamlandığı, doping kontrolü için gereken kan ve idrar testlerinin güven içinde uygulanabilir duruma geldiği ifade edildi.



Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan WADA Genel Direktörü Olivier Niggli, labaratuvardaki eksikliklerin tamamlanması için gösterdikleri çaba nedeniyle İspanya Sporda Sağlığı Koruma Kurumuna (AEPSAD) teşekkür etti.