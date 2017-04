W7: Küresel Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kızlardan Başlamalı

Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi ile Avrupa Birliğini (AB) bir araya getiren G7'nin "Women 7 (W7)" Zirvesi'nde, "Küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kızlardan başlamak bir zorunluluktur" çağrısı yapıldı.



İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesi kapsamında Roma'da düzenlenen W7 Zirvesi'ne Türkiye'den katılan Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, "Kadınların ve kız çocuklarının ekonomiye katılımı" başlıklı oturuma katılarak konuşma yaptı.



Sanem Oktar, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın girişimciliğinin Türkiye'deki gelişimi hakkında bilgi verdi ve gerek girişimcilik gerekse de kadın istihdamının artırılması için yapılması gerekenler konusunda KAGİDER'in görüşlerini aktardı.



W7 zirvesinde uluslararası kuruluşlar, STK'lar, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri ile akademisyenler bir araya geldi. Zirvede, toplumsal eşitsizliği azaltacak ve sürdürülebilir, toplumun bütün kesimlerini içeren bir kalkınmayı ve verimliliği elde edecek şekilde cinsiyet eşitliği konusunun nasıl ele alınması gerektiğine dair G7 Dönem Başkanı İtalya'ya sunulmak üzere somut politika önerileri üzerinde çalışıldı.



Toplantıda kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin önündeki engeller tartışılırken, kadınların değişimde oynadıkları rol üzerinde de duruldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önceki G7 bildirilerinin ve uluslararası dokümanların ışığında şu olgulara dikkat çekildi:



"Cinsiyet eşitliği, bir kadın sorunu değil, toplumu tümüyle etkileyen global bir sorundur.



Cinsiyet eşitliğini sağlamak için her alanda çalışmak herkesin sorumluluğudur. Erkek – kadın, özel – kamu sektörleri ve G 7 dahil olmak üzere kimse bu konuda tek başına çalışamaz; herkesin kendi sorumluluk ve etki alanları içinde kolektif olarak çalışmaları gerekmektedir."



W 7 Zirvesi şu konularda görüş birliği sağladı:



"2030 gündemini cinsiyet eşitliği boyutuyla hayata geçirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak istiyorsak, "kızlardan başlamak" bir zorunluluktur.



Bütünlükçü bir yaklaşım gerekmektedir. Bu kapsamda; kız çocuklarının ve kadınların eğitimlerine yatırım yapmak ve onları ekonomik açıdan güçlendirmek, sosyal eşitsizlikleri ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmak, onların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve göç etmek zorunda kalan kadın ve kız çocuklarını korumak gibi karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı ve birbirlerini besleyen alanlara odaklanmak zorundayız."



(Fotoğraflı) - İstanbul