Vw'nin "Emisyon Soruşturması" Genişletildi

Almanya'da Braunschweig Başsavcılığı, Volkswagen'e (VW) yönelik emisyon skandalıyla ilgili soruşturmadaki sanık sayısını 37'ye yükseltirken, eski üst düzey yönetici (CEO) Martin Winterkorn'u da sahtekarlık şüphesiyle soruşturmaya dahil etti.



Braunschweig Başsavcılığından yapılan açıklamada, Volkswagen AG'nin sorumlularına yönelik, "dizel araçlarda egzoz gazı değerlerinin manipülasyonu" ile ilgili soruşturmada sanık sayısının 21'den 37'ye çıkarıldığı kaydedildi.



Açıklamada, soruşturmaya dahil edilen kişiler arasında sahtekarlık şüphesiyle şirketin eski CEO'su Winterkon'un da yer aldığı ifade edildi.



Winterkorn'un hileli yazılımlar konusunda, daha erken haberinin olduğuna yönelik şüphelerin ağırlık kazanmasının bu süreçte etkili olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Yerel savcılık soruşturmalarına, dosyaların analizine dayanılarak, sanık kişinin daha önce manipüle edilen yazılımın farkında olduğu konusunda yeterli bulgular var." denildi.



Açıklamada, özel savcıların da aramalara katıldığı ifade edildi.



2015 yılının eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı, VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.



VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmişti. Skandalın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Eylül 2015'te istifa eden Winterkorn, söz konusu hileli yazılımdan haberdar olmadığını öne sürmüştü.