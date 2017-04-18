Vw Grubu'nun 1. Çeyrek Faaliyet Sonucu Beklenenin Üzerinde

Volkswagen (VW) Grubu, bu yılın yılının ilk çeyreğinde beklenenden yüksek faaliyet sonucu elde edildiğini bildirdi.



VW Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun faaliyet sonuçlarının 2017 yılının ilk çeyreği için piyasa beklentilerinin önemli ölçüde üzerinde gerçekleştiği ve ilk çeyreğe ilişkin öncü grup faaliyet sonucunun yaklaşık 4,4 milyar avro seviyesinde belirlendiği kaydedildi.



Açıklamada, grup faaliyet sonucunda piyasa beklentilerine göre önemli farklılıkların, özellikle Volkswagen markasının faaliyet sonucunda kaydedilen gelişmelerle ilişkili olduğu ifade edildi.



Volkswagen markasının faaliyet sonucunun ise özellikle Tiguan gibi yeni model tanıtımlarının başarısı ve Batı Avrupa pazarındaki güçlü bir finansal performansla elde edildiği aktarılan açıklamada, "Optimize edilmiş sabit maliyetler de sonucu olumlu yönde etkiledi. Grubun içindeki diğer markalar da iyi performansa katkıda bulundu." denildi.



Açıklamada ayrıca grubun, faaliyet karı görünümüne bakıldığında, 2017 yılı satış getirisinin yüzde 6 ile yüzde 7 aralığında olmasını tahmin etmeye devam ettiği belirtilerek, sonuçlara yönelik detaylı ara raporun 3 Mayıs'ta yayımlanacağı kaydedildi.