Vuslat Platformu Heyetinden Başkan Keleş'e Ziyaret

Uluslar arası Vuslat Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Cebeci, derneğin çalışmaları hakkında Başkan Mehmet Keleş'e bilgi verdi.



Uluslar arası konferans ve seminerleri ile bilinen ve Türkiye'de Vuslat Platformu hareketi ile tanınan Uluslar arası Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Cebeci ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Mehmet Keleş'le bir süre görüştüler. Dernek Başkanı Hamza Cebeci, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği görüşmede özetle şu görüşlere yer verdi:"Vuslat platformu başta ülkemiz ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında aynı gaye ve manevi değerler etrafında fikir ve gönül birliği olan insanların, ortak tecrübe ve entellektüel birikimini bir araya getirerek istifade ve istişareyi temel alan bir vicdan hareketidir." - DÜZCE