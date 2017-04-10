Vüs'at O. Bener'den "İadeli Taahhütlü"

Murat Yalçın'ın yayına hazırladığı kitapta üç bölüm var. İlk bölümdeki 56 mektup, Bener'in Ayşe Ilıcalı'yla tanışmalarından sonraki yılların (1969-71) tutkuları ve sancılarıyla yüklü. Toplumsal dikkatler ve bireysel uyarılarla dolu 29 mektup ise 1979-80 yıllarının siyasi ve ekonomik krizlerini yansıtıyor. Son iki mektuptaysa 1987 kışındaki sıkıntılar öne çıkıyor.

Canım Tavşancığım, Vüs'at O. Bener'in kişiliğinin, sevgisini yaşama biçiminin, duygusal tepkilerinin, yazınsal kaygılarının, ciddiyet dolu alaycılığının ve ülkesine ilişkin endişelerinin örnekleriyle dolu.

"Tanrım! Yaşama'ya yeni yeni başlayan bu çocuk çıldırmış!"

"Hadi can, susayım gayrı. TV. de varsa, bir Western seyreder, akşam İnegöl Köftecisi'nde zıkkımlanır, erkence yatağa girerim!"