Vurmalı Çalgılar Topluluğu Gösterisi

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Vurmalı Çalgılar Topluluğu Gösterisi

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Vurmalı Çalgılar Topluluğu Gösterisi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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