Vurmalı Çalgılar Topluluğu Gösterisi
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Vurmalı Çalgılar Topluluğu Gösterisi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io