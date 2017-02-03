Vural Kavuncu: Acil Servisleri Poliklinik Değildir

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya halkının acil servisleri poliklinik gibi kullanıldığını söyledi.



Kütahya'da bir günde 2000-2500 hastanın acil servisine geldiğinin altını çizen Kavuncu, "Evliya Çelebi Hastanemize bir gecede gelen hasta sayısı maalesef normalin çok üzerinde, ilçelerde de aynı sorunu yaşıyoruz. Polikliniklere giderek muayene olması gereken hastalarımız maalesef acil servisleri ziyaret ediyor. İki doktorun bir gecede sağlıklı olarak iki bin hastayı muayene etmesi mümkün değildir. İlimizde geçtiğimiz yıl bir özel hastanenin kapatılmasından dolayı, Evliya çelebi hastanemizde yoğunluk meydana geldi. Şimdi bazı branşlarda saat 19: 00'a kadar poliklinik hizmeti veriyoruz. Halkımızın ilk önceliği poliklinikler olmalıdır" dedi.



"En az bir branşta ön plana çıkmalıyız"



Son dönemde yapılan sağlık yatırımlarına da değinen Kavuncu, kentte sağlık sektöründe atılım atması için en az bir branşta ön plana çıkması gerektiğini söyledi. Kavuncu, "Türkiye'de aynı anda iki farklı hastane yapılan tek il Kütahya'dır. Sağlık sektöründe planımızı en az bir branşta ülke genelinde ilk sırada olmak olarak belirledik. Bu branşta fizik tedavi rehabilitasyondur. Bu alanda tüm ülke vatandaşının tercih ettiği yer olacağız. Yoncalı bölgemize yapılacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz tamamlandığında, şu anki Yoncalı hastanemizi yıkacağız. O hastanenin bulunduğu alanda çok iyi sıcak su rezervi var. Bu suyu da sağlık alanında değerlendireceğiz" diye konuştu.(MS-EFE) - KÜTAHYA