Vural'dan Yerel Basına Destek Ziyareti

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Ardahan'da birleşerek yayın hayatına devam eden yerel gazetelere ziyarette bulundu.



Vural, ziyarette yaptığı konuşmada, daha önce 9 ayrı gazete olarak yayın yapan gazetelerin, 2 gazete çatısı altında birleşmelerinin yerel medya açısından önemine değindi.



Birleşmenin Ardahan'da basındaki kaliteyi arttıracağını ifade eden Vural, "Bugün bu gazetelerin daha önemli hizmetlere vesile olunacağını düşünüyorum. Çünkü daha kaliteli, daha verimli ve daha güçlü olunacak. Burada güç birleşmesi söz konusu. Biz de buna destek ve katkı sunmak için birleşmeden yana emek veren arkadaşları ziyaret edip kutlamak istedik." dedi.



Vural, Ardahan'da yerel basının giderek güçlendiğini sözlerine ekledi.