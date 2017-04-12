Vura vura Beylikdüzü'nün adını tüm dünyaya ezberlettiler



22-26 Mart 2017 tarihlerinde Antalya Kemer'de 33 Ülkeden toplam 730 sporcunun katılımı ile düzenlenen WMMAF World Championship'te 6 Dünya Şampiyonluğu, 2 Dünya İkinciliği ve 4 Dünya üçüncülüğü kazanıp, takımlar kategorisinde 112 ülke takımı içinde 7. sıraya yükselen Beylikdüzü Senjutsu GSK, bu büyük başarılarını parti ile kutladılar.

İlçemizin adını birçok kez uluslararası yarışmalarda aldıkları başarılarıyla duyuran Beylikdüzü Senjutsu GSK en son olarak, MMA (Karışık Dövüş Sanatları) Dünya Şampiyonası'nda kazandıkları başarılarını White Corner AVM'deki Dojo'larında bir parti ile kutladılar. Şampiyonların bu mutlu gününde, Beylikdüzü Belediye Başkan Yrd. Ömer Şatır, MEB İlçe Müdürü Yasef Bakırcı, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Bağcı, Beylikdüzü Belediye Spor Müdürü Cem Ülkem, Halk Eğitim Müdür Mehmet Güven Avcı, Halk Eğitim Müdür Yrd. Semi Kırcı, Uğur Okullar Müdürü Özgür Karaali onları yalnız bırakmadı.

Kutlama töreninde Beylikdüzü Senjutsu GSK hocaları İlhan Yalın ve Cumhur Solak, Dünya Şampiyonası ve kulüpleri hakkında açıklama yaptılar. Şampiyonanın önemini şöyle anlatan Cumhur Hoca,"Dünyadaki dövüş sanatları ile ilgilenen insanların gözü kulağı Antalya'daki Şampiyonadaydı. Tüm dünyadan 33 ülkenin katıldığı Turnuvaya sadece Rusya'dan 130 sporcu katıldı. Bizim uluslararası turnuvalardaki ve bu Şampiyona'daki başarımız tesadüfü değil. Çünkü biz Kulüp olarak 5 yaşındaki çocuklara 3-4 yıl tekme yumruğun olmadığı sadece eklem ve sinir noktalarına baskı uygulamaya yönelik bir savunma sporu olan Aikido öğreterek kendi özgüvenlerini kazandırıyoruz. Gözlemlerimize göre bu güven okullarındaki akademik ve sosyal başarılarını da üst seviyeye taşıyor.

Akido da eğitimlerini tamamlayan minik sporcularımız isterlerse daha sonra biraz daha sert dövüş sporu Ju jitsu ya da MMA'ya başlıyorlar. Yani bu başarının arkasında uzun bir eğitim süreci var. Kulübümüzde daha birçok dünya şampiyonları yetişmekte" diye konuştu.

Kutlama töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Yrd. Ömer Şatır "Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmemesi için sporla uğraşmaları çok önemli. Kulübünüzün bu başarısı birçok çocuğun bu sporla ilgilenmesine katkı sağlıyacak" diye konuştu.

"DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Kutlama törenine katılan Beylikdüzü Milli Eğitim İlçe Müdürü Yafes Bakırcı yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin başarıları bize gurur veriyor. Yeni şampiyonlar yetişmesi için okullarımızda verdiğimiz tanıtım desteğimiz artarak devam edecektir" dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin BAĞCI ise "Sporun gençlerin yetişmesinde çok önemli yeri var. Bu başarınızın devamı için her türlü desteği sağlayacağız" dedi.​​​​​​