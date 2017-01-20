Vücudundaki Tümörden 17 Saatte Kurtuldu

Denizli'de bir hastanın omuriliğinden karın boşluğuna kadar inen tümör, 17 saatlik operasyonla alındı.



Ahmet Kumkum, Tavas ilçesinde iki yıl önce belindeki ağrıların artması üzerine başvurduğu hastanede yapılan tetkikte, Kumkum'un omuriliğini saran oldukça büyük bir tümöre rastlandı.



Tümörden kurtulabilmek için yaklaşık iki yıl çeşitli yerlerde tedavi gören Kumkum, Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Mevci Özdemir tarafından gerçekleştirilen 17 saatlik bir operasyonla tümörlerden kurtuldu.



Doç. Dr. Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Kumkum'un omuriliğinde bulunan tümörün, omuriliğin içinde sinirlerin olduğu bölgeden karın boşluğuna kadar uzandığını ve önemli damarları sardığını belirtti.



Tümörün temizlenmesinin oldukça özen gerektiren riskli bir ameliyat olduğunu ifade eden Özdemir, "Ahmet Bey, 17 saat süren operasyonda sabah girdiği ameliyattan gece yarısı çıktı." diye konuştu.



Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Murat Çelik de hastaların, bu tür zor operasyonların Denizli'de yapılmadığını düşünerek büyük şehirlere gittiklerini, fakat hastanelerinde onkolojik ameliyatlar dahil çok büyük ve önemli ameliyatların yapıldığını kaydetti.



Vücudundaki tümörden kurtulan Kumkum, belindeki ve bacağındaki ağrılar sebebiyle doktora başvurduğunu belirterek, "Çekilen MR'da tümör bulundu ancak korktuğum için ameliyat olmak istemedim. Uzun süre araştırdım ve Mevci hocayı buldum. Sayesinde sağlığıma kavuşacağım." dedi.