Vucic Karşıtı Protestolar Sürüyor
Sırbistan'da 2 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini SNS Genel Başkanı ve Başbakan Aleksandar Vucic'in kazanmasının ardından başlayan protestolar, bir haftadır aralıksız sürüyor.
Sırbistan'da 2 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini SNS Genel Başkanı ve Başbakan Aleksandar Vucic'in kazanmasının ardından başlayan protestolar, bir haftadır aralıksız sürüyor.
Kaynak: Dunya.com
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