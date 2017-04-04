Vucic'in Seçim Zaferi, Sırbistan'da Protesto Edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce kişi pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimini Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı ve Başbakan Aleksandar Vucic'in kazanmasını protesto etti.



Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden "Diktatörlüğe karşı protesto" sloganıyla organize olan grup Belgrad'daki meclis binası önünde toplandı.



Seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını dile getirerek Başbakan Vucic aleyhine slogan atan göstericiler, ellerinde 1998-1999 yılları arasında yaşanan Kosova'daki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyıp meclis önünde sembolik "ağlama duvarı" da oluşturdu.



Polisin de güvenlik önlemleri aldığı protestoda, şehir merkezindeki birçok cadde de araç trafiğine kapatıldı.



Protestolar sürerken kalabalığa tepki gösteren bir vatandaşın meclis önündeki dövizleri yırtmaya çalıştığı gözlendi.



Öte yandan, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar şehrinde de "Diktatörlüğe karşı protesto" sloganıyla seçim sonuçlarına tepki gösterildi.



Göstericilerin, üzerinde "Korkmayın", "Suç işlemeyen sandıklar" ve "Yüzde 28 özgür, ya diğerleri?" yazılı dövizler taşıdığı protesto olaysız sona erdi.



Pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 55'ini alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçilen Vucic, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarından memnun olmayanların protesto hakkı olduğunu ancak gösterilerin olaysız geçmesi gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde Vucic'in ardından ikinci olan Sasa Jankovic de yaptığı açıklamada, "Belgrad sokaklarındaki gençler! Adil olmayan bu seçime karşı düşüncelerinizi özgürce ifade edin ancak zor kullanmayın, provokasyonlara izin vermeyin." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı adaylarından Sasa Jankovic, Bosko Obradovic ve Luka Maksimovic ile Demokrat Parti, seçim sonuçlarına tepki amacıyla düzenlenen gösterileri desteklediklerini açıklamış, göstericilere şiddete başvurmamaları çağrısında bulunmuştu.