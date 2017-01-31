Vsy Biotechnology Mena Bölgesi'ndeki Bayi Sayısını Artırıyor

VSY Biotechnology, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi'nden gelen talepleri değerlendirerek yeni bayiliklere kapı açacak.



VSY Biotechnology yurtdışı ekibi; Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi'nin önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Arab Health Fuarı'nda yeniliklerini sağlık profesyonelleriyle buluşturuyor. Dubai'de 30 Ocak-2 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda yer alan firma yetkilileri, yapacağı görüşmeler sonucunda bölgede yeni distribütörlük anlaşmalarına da imza atacak.



VSY Biotechnology Yurtdışı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Altunbaş Göktekin, MENA Bölgesi'nde; Tunus, Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Libya, Ürdün gibi birçok ülkede bayiliklerinin bulunduğunu ve bu bayi ağını daha da genişletmek istediklerini belirtti. Altunbaş Göktekin; "Arap ülkeleri artık göz sağlığı için kaliteli ve ileri teknoloji içeren ürünleri talep ediyor; bu doğrultuda firmamız da bu bölgede büyük ilgi görüyor" dedi.



Asya, Orta Doğu, Afrika Satış Müdürü Hakan Karadeniz de son dönemde MENA Bölgesi'nde ihracat oranlarının artışına dikkat çekerek konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sağlık harcamaları yüzde 3,2 olarak açıklandı. Gelişmiş ülkelerde ise bu oranının yüzde 18 olduğu biliniyor. Avrupa ile kıyaslandığında oldukça düşük oranlar fakat son dönemde BAE'de sağlık harcamaları artış gösteriyor. Yalnızca 5, 7 milyar dolarlık hastane projesi bulunuyor. Bunun gibi diğer yatırımlarla birlikte sağlık harcamalarında gelecek 5 yıl içerisinde yüzde 17 oranında bir artış olacağı öngörülüyor. Özellikle bu şekilde MENA ülkelerindeki sağlık bütçelerinin genişlemesiyle, ileri teknoloji içeren ürünlere sahip olan firmamıza olan ilgi ve talepte de artış yaşandı. Yeni bayilikler için başvurular alıyoruz, bunları değerlendireceğiz."



Sağlık sektörü ihtiyaçlarının yüzde 90'ını ithalat yoluyla karşılayan BAE'deki Arab Health fuarına; 155 binin üzerinde sağlık profesyoneli katılıyor. - İSTANBUL