Vr Temel Atölye 16 Yaş ve Üstü

VR Temel Atölyesi İstanbul Hava Müzesi'nde



Katılımcılar "Sanal Gerçeklik" ve "Artırılmış Gerçeklik" ile ilgili genel bilgiler içeren bir tanıtımın ardından cihazlarla ilgili deneyimleme sağlar. "Sanal Gerçeklik" cihazlarında, uçuş simülasyon sistemleri ile gerçek uçuş keyfini farklı bir atmosferde yapabilme imkanı elde edilir. "Sanal Gerçeklik" cihazları ile 3 boyutlu teknolojileri aynı atölye içerisinde birleştirerek, "Uzay Çağı Teknolojileri" kavramını "Hayal Et, Tasarla ve Üret" sloganıyla eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu etkinliğine dönüşür. Kazanım ve farkındalıklar "Artırılmış Gerçeklik" uygulamaları farklı yaşam alanları içinde, bilgisayar tarafından üretilen hologramlar ile müze salonlarında ürünlerin tanıtımı interaktif olarak öğrenilir.



VR Temel Atölye



VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğü tanıtımı, kullanımı ve projeleri hakkında genel bilgiler öğrenir. Her katılımcı için farklı konseptlerde cihaz deneyimlemesi yapılır.



Yaş sınırı 16 + yaş grubu



Etkinlik Süresi: 2 saat 13: 30 - 16: 00



Her bir atölye saati 20 Kişi ile sınırlıdır.



Atölyeye yiyecek ve içecek ile gelinmemesi rica olunur.



Atölyelere müze giriş ücreti dahil değildir.



Öğrencilere müze girişi ücretsizdir.