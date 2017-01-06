Vr Kamp Atölye 14 Yaş ve Üstü

VR Kamp Atölyesi İstanbul Hava Müzesi'nde



Katılımcılar "Sanal Gerçeklik" ve "Artırılmış Gerçeklik" ile ilgili genel bilgiler içeren bir tanıtımın ardından cihazlarla ilgili deneyimleme sağlar. "Sanal Gerçeklik" cihazlarında, uçuş simülasyon sistemleri ile gerçek uçuş keyfini farklı bir atmosferde yapabilme imkanı elde edilir. "Sanal Gerçeklik" cihazları ile 3 boyutlu teknolojileri aynı atölye içerisinde birleştirerek, "Uzay Çağı Teknolojileri" kavramını "Hayal Et, Tasarla ve Üret" sloganıyla eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu etkinliğine dönüşür. Kazanım ve farkındalıklar "Artırılmış Gerçeklik" uygulamaları farklı yaşam alanları içinde, bilgisayar tarafından üretilen hologramlar ile müze salonlarında ürünlerin tanıtımı interaktif olarak öğrenilir.



VR Kamp Atölye



VR (Sanal Gerçeklik) alanında en son teknolojik cihaz üzerinden, kurulum, oyun motorları hakkında bilgilendirme, sanal gerçeklik gözlüğü için oyun yazılımının nasıl yapıldığı ile ilgili keyifli ve eğlenceli bir çalışma gerçekleştirilir



Yaş sınırı 14 yaş ve üstü



Cumartesi - Pazar 10: 00 - 17: 00



Her bir atölye saati 15 Kişi ile sınırlıdır.



Atölyeye yiyecek ve içecek ile gelinmemesi rica olunur.



Atölyelere müze giriş ücreti dahil değildir.



Öğrencilere müze girişi ücretsizdir.



Etkinlik Süresi: 13 saat