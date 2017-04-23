Vosvoslar Lösemili Çocukların Dünyasına Renk Kattı

Yardım Gönüllüleri Topluluğu, geleneksel hale getirdiği 23 Nisan şenliklerinde bu yıl lösemili çocukların dünyasını Vosvoslar ile renklendirdi.



Gazi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukların isteği üzerine harekete geçen Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu, Ankara Volkswagen Fun Club aracılığıyla hastaneye Vosvos getirerek lösemili çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu. Hastane bahçesinde çocuklar için bir araya gelen yüzlerce Yardım Gönüllüsü, rengarenk balonlar ve Vosvoslarla çocukları sevindirdi.



Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş, kanser tedavisi gören çocuklar için bir farkındalık etkinliği yapmak istediklerini belirterek, çocukların keyif alacağını düşündüğünü dile getirdi. Asıl amacın kanser tedavisi gören çocukların unutulmaması olduğunun altını çizen Altuntaş, "Bu hastanede çocuklar var. Sadece bizim sorumluluğumuz altında değiller, tüm Türkiye'nin buna bilinçle bakması lazım. Bizler ayrıca sürekli zaten kanser tedavisi gören çocukları hafta içi ziyaret edip onlarla oyunlar oynuyoruz veya boyamalar yapıyoruz. İnsanların da bu gibi etkinliklere destek vermesini istiyoruz. Dünyada barış olsun, bu barışı da çocuklar sağlasın" şeklinde konuştu.



"DIŞARI ÇIKAMIYORUM"



Hastanede tedavi gören ve burada serum aldığını, eğlenmek için resim çizdiğini, bazen de annesiyle oyun oynadığını kaydeden Senanur, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği 23 Nisan'da herkesin iyileşmesini istiyorum" diye konuştu. Kanser tedavisi gören 15 yaşındaki Beyza Çetin ise 23 Nisan'ın sadece çocukların bayramı olduğunu ifade ederek, "Dışarı çıkamıyorum. Bütün gün odanın içinde yatıyorum, televizyona bakıyorum, telefonla oynuyorum. Balonlarla sürpriz yaptılar, odam rengarenk oldu. Benim annem babam yanımda mutluyum, ama yetim olanlar var, 23 Nisan'ı asıl onlar kutlamalı" dedi.



Ankara Volkswagen Fun Clup Başkanı Olgun Şensoy da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



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