Vosvoslar Bin Çocuğun Yüzünü Güldürdü

Vos26 Yardım gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında "1000 çocuk 1000 gülücük" kampanyasının 2. etabı olan, bin oyuncak dağıtımını gerçekleştirdi.



Sazova parkında yapılan oyuncak dağıtımına minikler yoğun ilgi gösterdi. Grup Başkanı Murat Özdemir, etkinlik sırasında kendilerini çocuklar kadar şen hissettiklerini söyledi. Çocukların yüzünde oluşan mutluluğun tarif edilemez olduğunu aktaran Başkan Özdemir, "Bugün bin minik yüreğe dokunduk ve bin minik dost edindik. Onların yüzündeki mutluluğun hiçbir şekilde tarifi yok. Dünya çocukların gülüşü ile daha güzel. Kampanyamıza destek veren gönüllülerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR