Vos Vos" Karavanlar Büyük İlgi Görüyor

Volkswagen'in kaplumbağaları, halk tabiri ile "vos vos"ları karavana dönüştü.



Volkswagen'in kaplumbağaları 1930'lu yıllardan bu yana yollarda. 1970 yıllarda ise markanın klasikleşmiş modelini karavan şekline sokan firma, karavan "vos vos"ları 6.000 dolar fiyat ile satışa çıkardı.



70'li yıllardan bu yana yollarda olan karavanlar, California bazlı A Costa Mesa karavan şirketi tarafından geliştirildi. "Super Bugger" adını verdikleri 70 model vos vos karavanların geniş koltukları, büyük alanları olmamasına rağmen nostalji rüzgarları estiriyor.



Lüks karavanların yanında sönük kalıyor gibi gözükse de karavan sahibini 70'li yıllara götürebilecek nadir arabalardan biri. 2016 yılında Amerika'da yapılan araba şovunda 1000 araç arasında, en çok ilgiyi üzerine çeken bu vos vos karavanlar oldu.