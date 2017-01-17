Volkswagen, Tiguan ve A4'ün Güncel Modellerini Geri Çağırdı!

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, "Volkswagen ve Audi, koltuk arkalığındaki bir arızalı bağlantı nedeniyle, Tiguan ve A4'ün güncel modellerini atölyelere çağırıyor" ifadesine yer verildi.

ARIZA YARALANMA RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Haberde, aracın arkadan darbe alması durumunda, söz konusu arızanın yaralanma riskini artırabileceği aktarıldı.

ARIZADAN ETKİLENECEK ARAÇ SAYISI BELLİ DEĞİL

Arızanın 2016 yılında üretilen VW Tiguan ve Audi A4 model araçları kapsadığı belirtilen haberde, etkilenecek araç sayısının ise henüz bilinmediği ve bu sayının yönetilebilir olduğu vurgulandı.



ANLAŞMALI YERLERDE KONTROL EDİLEBİLECEK

Haberde, anlaşmalı tamirhanelerde Tiguan'ın "72F9" ve A4'ün de "72G1" kodlu kampanya kapsamında kontrol edilebileceği ve gerekmesi durumunda hatalı koltukların değiştirilebileceği bildirildi.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili ise VW'den henüz açıklama yapılmadı.