Volkswagen T-Roc İlk Kez Görüntülendi

CARMEDYA.COM – Bir kaç yıl önce prototip olarak sergilenen Volkswagen T-Roc, geçtiğimiz günlerde kameralara yakalandı.

Volkswagen T-Roc İlk Kez Görüntülendi







Kaynak: Carmedya.com

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