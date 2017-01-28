Volkswagen'in Eski Ceo'su Winterkorn Hakkında Dolandırıcılık Soruşturması





Volkswagen'in dizel motorlu araçlarında 2015 yılında ortaya çıkan emisyon skandalının ardından görevinden ayrılmak zorunda kalan eski CEO'su Martin Winterkorn hakkında Almanya'da dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



Emisyon skandalıyla sarsılan Volkswagen'in tepe yöneticisi Martin Winterkorn istifa etti pic.twitter.com/F4pj8eNJnd— euronews Türkçe (@euronews_tr) 23 Eylül 2015



Savcılık Winterkorn'un, daha önce tersini iddia etmiş olmasına rağmen, aslında emisyon testlerinin hileli yürütüldüğünden haberdar olduğu konusunda ipuçları bulunduğunu iddia ediyor.



Volkswagen'in emisyon krizi büyüyor http://t.co/82zx5VhlY3— euronews Türkçe (@euronews_tr) 22 Eylül 2015



Winterkorn'un son olarak Federal Meclis araştırma komisyonunda da tekrarladığı iddiası ise, söz konusu durumdan, Volkswagen'in sorumluluğunu resmi olarak itiraf etmesinden önce haberdar olmadığı yönünde.



Emisyon skandalı sonrası Volkswagen'e dava üstüne dava https: //t.co/io8xNp5Crd pic.twitter.com/78t6Lnux7W— euronews Türkçe (@euronews_tr) 17 Mart 2016



Volkswagen'in Almanya'daki genel merkezinin bulunduğu Wolfsburg yakınlarındaki Braunschweig Savcılığı, emisyon soruşturmasını genişleterek şüpheli sayısını Winterkorn ile birlikte 21'den 37'ye çıkardı.



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Tags: eski soruşturması dolandırıcılık CEOsu Volkswagen Volkswagenin hakkında Otomobil endüstrisi Almanya Winterkorn Gepost: 27 januari 2017