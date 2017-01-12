Volkswagen'in ABD'de Ödeyeceği Ceza 18 Milyar Dolara Yaklaştı





Alman otomobil üreticisi Volkswagen, emisyon hilesi skandalından kaynaklanan sivil ve cezai suçlamaları çözmek için ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Böylece, otomobil imalatçısının şu ana kadar ödeyeceği meblağ, 18 milyar dolara yaklaştı.



Skandal ile ilgili davanın devam ettiği Detroit Bölge Mahkemesi, Volkswagen'in 6 eski üst düzey yöneticisini suçlu buldu.



Yöneticilerden biri geçtiğimiz günlerde Florida'da gözaltına alınırken diğer yöneticilerin Almanya'da olması hasebiyle nasıl bir yol izleneceği henüz bilinmiyor.



4.3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından konuşan ABD Başsavcısı Loretta Lynch, soruşturmanın sona ermediğini, işin peşini bırakmayacaklarını dile getirdi:



"Bu duyuru, soruşturmanın tamamlandığı anlamına gelmiyor. Volkswagen'in tüketicileri yanıltmaya ve hükumeti kandırmaya yönelik girişimlerini incelemeye devam edeceğiz. Bu gizli tezgahın yapılmasında dahli olan kişileri takip etmeyi sürdüreceğiz"



Skandal, 2015 yılının eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı'nın, VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurması üzerine patlak vermişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Polemik ödeyeceği ABD yaklaştı Adalet Volkswagen Volkswagenin ABDde milyar dolara ceza Gepost: 12 januari 2017