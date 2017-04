Volkswagen Grubunun Amiral Gemisi Arteon Tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde Cenevre Otomobil Fuarı'nda Volkswagen grubunun amiral gemisi olarak lanse edilen Arteon'un tanıtımı gerçekleştirdi.





Kullanıcıların büyük bir merak içerisinde beklediği araç, üretimine son verilen Passat CC'den sonra gönülleri fethetmeyi başardı. Tasarımındaki yeni çizgilerin getirdiği hava ve dinamik görüntüsü ile uzunca süre adından söz ettireceğe benziyor.



Dış tasarımda, standart VW çizgisinin dışarısına çıkıldığı bariz ortada. Yenilikçi ön ızgaranın araca kattığı asi duruş her açıdan kullanıcıyı cezbediyor. Araç, şehir içi sportif kullanım tarzını benimseyenlerin isteklerini her açıdan fazlasıyla tamamlayabilecek bir çizgiye sahip. Asiliği, geniş görünümü ve tabii ki güçlü motor seçenekleriyle müthiş bir kullanım zevki yaşatacağını tahmin etmek zor değil.















Ürün gamına yeni eklenen bu sert delikanlının kaputunun altında 1,5 litrelik (150hp, 190hp ve 280hp) ve 2,0 litrelik (150hp, 190hp ve 237hp) olmak üzere 6 farklı motor seçeneği bulunacak. Tabii ki ülkemize hangi motor seçenekleri ile geleceği henüz belli olmamakla birlikte, bazı motor seçeneklerinde standart olarak sürekli 4 çeker mevcut olacak.



Arteon'un sahip olduğu LED farlara da değinmek gerekiyor. GPS ile destekli olan LED farlar, ilerideki yolu daha iyi aydınlatma görevini yerine getiriyor. Bu teknoloji ile ilgili detaylı bir yazıyı ileride sizinle paylaşacağız.



Gelelim aracın satış fiyatına. Şu an için net bir fiyatlandırma yapılmamış olmasına rağmen 35.000 Euro'dan satışa sunulacağı beklenmekte.



http://www.teknotalk.com/volkswagen-arteon-56378/